Сотрудники Ленинградской АЭС спасли нуждающегося в помощи белька

Сотрудники Ленинградской АЭС совершили спасение на побережье Финского залива — они обнаружили и помогли детенышу тюленя, оставшемуся без помощи.

Операция по спасению животного стала возможной благодаря слаженным действиям специалистов ЛАЭС и Ленатомэнергоремонта. Одинокого белька выходили и выпустили в свободное плавание, однако перед этим дали ему интересное имя.

Для выбора имени малыша провели масштабный онлайн-опрос среди сотрудников всех предприятий Росэнергоатома. Победил вариант «Финик», предложенный коллегами с Курской АЭС. Это имя набрало наибольшее количество голосов в соцсетях.

После акта доброты тюлененька отправили из бухты Желтая. Благодаря неравнодушию атомщиков животное сможет самостоятельно адаптироваться в дикой природе.

Ранее сообщалось, что в Ленобласти пытаются спасти кошек из приюта, хозяйку которого хотят отправить в хоспис.