«Вахта Памяти» помогла найти медальон ступинского солдата и вернуть его родным

В подмосковном Ступино прошла церемония передачи личных вещей красноармейца Андрея Ленкова его родственникам спустя долгих 83 года после гибели бойца. Мероприятие «Возвращение героя» прошло в сквере имени Героя Советского Союза Владимира Полякова с участием представителей власти и волонтерских организаций.

Останки солдата были обнаружены в ходе ржевской экспедиции «Вахта Памяти-2025», где поисковые отряды подняли останки 264 советских воинов и установили 19 имен. Андрей Ленков, призванный Ступинским горвоенкоматом из деревни Гладково, числился пропавшим без вести с марта 1942 года после ожесточенных боев под Ржевом.

На торжественной церемонии, прошедшей 23 октября, родственники героя Светлана и Татьяна Байкаловы наконец-то получили памятные находки. Среди них медальон, личные вещи и посмертная медаль «Шагнувши в бессмертие». Также высоко оценили вклад поисковиков в сохранение исторической памяти и активную гражданскую позицию. Благодарственное письмо от Совета депутатов вручили отряду «Дружба» АО «Транснефть – Дружба».

Как отметил председатель окружного Совета депутатов Александр Сухачев, событие особенно значимо в год 80-летия Победы и символизирует восстановление связи между поколениями. Мероприятие, организованное при поддержке движения «Волонтеры Подмосковья», завершилось возложением цветов к Вечному огню и минутой молчания в память о всех погибших защитниках Отечества.