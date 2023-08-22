Вайкуле на новом фото в соцсетях обратилась к черной магии

Как сообщает издание «Утро.ру», в последнее время Лайма Вайкуле не только не стесняется всячески охаивать наше государство, но и поддерживает в этом направлении своих коллег. Однако после этого знаменитость решила пойти еще дальше.

Недавно стало известно, что она пристрастилась к черной магии. Об этом подписчики Вайкуле узнали на ее странице в социальных сетях. Комментаторы под новой фотографией звезды в черном обличии разделились на два лагеря. Одни восхваляют своего кумира, другие же отпускают в адрес латвийской певицы едкие замечания даже несмотря на то, что это всего лишь образ.