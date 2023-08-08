Официальный сайт «Laima Rendezvous Jūrmala 2023» гласил, что на нем соберутся наиболее востребованные звезды эстрады, легендарные мировые музыканты и актуальные исполнители. Однако основная цель даже была не в этом. Лайма Вайкуле планировала собрать денег для украинских националистов.

Но продажи билетов не пошли в гору, хоть и ожидалось иное. Стоит отметить, что большая половина зала попросту осталась пустой. А это значит, что сумма, которую певица перевела Украине, тоже не восхищает своими размерами – речь идет лишь о нескольких тысячах евро. В сравнении со стоимостью оружия ВСУ, эти деньги даже рядом не стоят.