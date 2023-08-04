Вайкуле покроет убытки русофобского фестиваля из своего кармана

Как сообщает издание «Утро.ру» , «Laima Rendezvous Jurmala 2023» отгремел, деньги за продажу билетов получены, но их точно не хватит для того, чтоб оплатить все расходы.

Оказалось, что аренда зала, оборудование, оплата питания, а также мест для проживания гостей фестиваля вышли Лайме Вайкуле дороже, чем удалось выручить с мероприятия. Видимо, певица будет из собственного кармана оплачивать то, на что заработанных денег не хватило.

Также стоит сказать, что «Laima Rendezvous Jurmala 2023» было довольно скучным, ведь там не присутствовали топовые российские артисты. К слову, в следующем году точно не стоит ожидать, что русофобный фестиваль состоится. Тем более, на него больше не явятся настоящие звезды и приличные люди.