Вакцина от клещевого энцефалита может стать эффективнее и дешевле

Препарат на основе мРНК-технологии будет эффективнее и дешевле нынешних аналогов. Об этом в беседе с ТАСС заявил доктор биологических наук, профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова Николай Никитин.

По его словам, больше не нужно будет прививаться каждые три года, когда как существующие вакцины требуют регулярной ревакцинации. Новая технология работает иначе: она предполагает синтез вирусного белка непосредственно в клетках человеческого организма.

Производство тоже станет проще. Это снизит стоимость и ускорит выпуск. А если вирус мутирует, состав вакцины можно быстро обновить под новые штаммы. Ее разработка особенно актуальна для регионов, в которых клещи активны с весны до осени.

