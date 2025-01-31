Вандалы осквернили могилу Жана-Мари Ле Пена во Франции

Надругательство над местом упокоения Жана-Мари Ле Пена, основателя правой партии «Национальный фронт» (ныне «Национальное объединение»), произошло в результате действий вандалов, о чём сообщила в социальной сети X его внучка Марион Марешаль, являющаяся депутатом Европейского парламента.

7 января 2025 года в медицинском учреждении, расположенном неподалёку от Парижа, скончался Жан-Мари Ле Пен. Ему было 96 лет. Прощание с политиком состоялось 11 января в его родном городе на северо-западе Франции. Это было семейное захоронение, где также покоились его родители.

На фотографии, опубликованной Марешаль в социальных сетях, видно, что гранитный крест был разбит на мелкие части, а цветы, вырванные с корнем, были разбросаны по могиле политика.

Девушка была потрясена действиями вандалов и не могла найти слов, чтобы выразить своё возмущение. Она подчеркнула, что те, кто нападает на мёртвых, способны на самые жестокие поступки и по отношению к живым.

«Вы разрушили могилу наших предков. Вы думаете, что сможете разбить нам сердца, запугать нас? Но нашим ответом будет борьба с вами всегда и еще сильнее, поколение за поколением. Наша решимость будет соответствовать вашему позору», — написала Марешаль.

Инцидент с нападением на могилу Ле Пена был подтверждён и французским изданием france24.com. По информации, полученной от источника, кладбище было временно закрыто для посетителей. Прокуратура города Лорьян начала расследование, которое будет проводиться силами жандармерии этого портового города.