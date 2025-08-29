Вандалы разрисовали чернилами портреты героев СВО в российском городе

Неизвестные в Махачкале повредили портреты военных, участвующих в СВО. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности главы города Джамбулат Салавов. Соответствующая информация появилась в телеграм-канале мэра.

В Махачкале неизвестные лица повредили портреты военнослужащих, участвующих в специальной военной операции. На фотографиях были обнаружены многочисленные следы, оставленные шариковой ручкой, которые визуально напоминали отметины на последних страницах школьных тетрадей.

Временно исполняющий обязанности главы города Джамбулат Салавов оперативно отреагировал на произошедшее, опубликовав фотографии поврежденных портретов. Он охарактеризовал случившееся как акт вандализма, подчеркнув, что подобные действия представляют собой не просто хулиганство, а глубокое оскорбление памяти погибших воинов и их семей.

Городские власти приняли решение незамедлительно заменить все испорченные портреты на новые. Администрация организует работу по устранению последствий инцидента и обеспечению сохранности мемориальных изображений в будущем.

