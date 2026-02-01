«Ваша мудрость вдохновляет миллионы». Вице-премьер Чернышенко поздравил патриарха Кирилла с 17-й годовщиной интронизации

Вице-премьер российского правительства Дмитрий Чернышенко поздравил Патриарха Московского и всея Руси Кирилла с 17-й годовщиной его интронизации, подчеркнув его многогранное служение на благо страны.

В поздравлении, распространенном аппаратом вице-премьера, отмечается, что деятельность предстоятеля Русской Православной Церкви закладывает основу для будущего России. Особо выделена его работа по воспитанию молодежи, защите традиционных ценностей, развитию паломнического туризма и поддержке спортивных инициатив.

«Ваш духовный пример, мудрость и бескорыстное служение вдохновляют миллионы верующих, — приводятся слова Дмитрия Чернышенко. — Эта деятельность способствует укреплению мира и духовному возрождению общества».

Ранее патриарх Кирилл рассказал о необычном методе диалога с властями в прошлом.