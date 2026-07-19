Ваша сигарета — их смерть: кто из домашних животных страдает от табачного дыма больше всего

У домашних животных, чьи владельцы курят, чаще всего диагностируют серьезные заболевания, пишет «Газета.Ru» со ссылкой на врача-эндокринолога Зухру Павлову. Среди них — опухоли носовой полости, лимфомы, хронические болезни дыхательной системы и обострения астмы. Питомцы не могут избежать воздействия табачного дыма, потому что постоянно дышат тем же воздухом, что и их хозяева.

Как отметила Павлова, ученые предлагают нестандартный подход к борьбе с курением. Они обратили внимание на психологический аспект: многие люди не готовы отказаться от сигарет даже ради собственного здоровья, но могут изменить поведение ради своих животных. Ответственность за питомца, который не может защитить себя сам, становится мощным стимулом.

Исследователи считают, что в профилактику курения нужно активнее вовлекать ветеринарных врачей. Именно они могут объяснить владельцам, как пассивное курение влияет на здоровье кошек и собак. Информация о вреде табачного дыма для питомцев действует сильнее, чем стандартные предупреждения о рисках для самого курильщика. Это может помочь тем, кто уже давно хотел бросить, но не находил достаточной мотивации.

Ранее эксперт Александр Кузнецов предупредил, что работодатель может уволить сотрудника за частые походы в курилку.