Василий Георгиади: от покорения высот на МиГ-25 до реализации «Народной программы» в Балашихе

Василий Георгиади - полковник в отставке и легендарный летчик-снайпер, в прошлом пилотировавший МиГ-25 на экстремальных высотах. Сегодня он ведет активную работу в партии «Единая Россия» и возглавляет Балашихинскую организацию ветеранов военной службы, боевых действий и воинов-интернационалистов.

«Для меня важно, чтобы каждый ветеран чувствовал поддержку и уважение. Мы не просто встречаемся - мы помогаем друг другу, организуем мероприятия, поддерживаем молодых ребят, которые только начинают свой путь в армии. Хочу отметить, что во всем чувствуется поддержка партии «Единая Россия», без нее многое было бы просто невозможно», — сказал Василий Павлович Георгиади.

Василий Павлович также входит в состав совета клуба заслуженных военных летчиков, штурманов и испытателей и уже много лет является членом Общественной палаты Балашихи. С 2015 года он работает старшим научным сотрудником в музее ПВО, где проводит патриотические мероприятия для подрастающего поколения, помогает в создании музейных экспозиций и военно-исторических уголков в школах.

«Мне доставляет большое удовольствие работать с детьми, а также с молодыми ребятами-солдатами. У нас здесь проводятся торжественные церемонии принятия присяги. Я всегда даю напутственные слова юношам: объясняю, как важно честно служить, верить своей Родине и присяге, которую они дали и которую будут защищать - свой народ и Отечество. Ведь когда я говорю о народе, то показываю на людей, что стоят за их спинами — их родителей, родных и близких, тех, кого они обязаны защищать и оберегать», - отметил Василий Павлович Георгиади.

С первых дней специальной военной операции в 2022 году Василий Георгиади вместе с местным отделением Всероссийской организации «Офицеры России» активно включились в сбор и отправку гуманитарной помощи на Донбасс - в Донецк, Мариуполь и Луганск. За это время было организовано 67 отправок: одежда, экипировка, продукты и необходимые вещи для военнослужащих.

«Однажды, благодаря совместным усилиям, за одну ночь нам удалось собрать около 300 000 рублей, на которые мы закупили все необходимое для ребят. Ветераны нашей организации, включая инженерно-технический состав, откликнулись без промедления. Кто-то перечислял деньги, а кто-то даже приходил лично в музей, чтобы передать средства. Последнюю партию мы отправили недавно и продолжаем собирать помощь в музее и комендатуре, а затем ребята организовывают доставку на место», - подчеркнул Василий Павлович Георгиади.

В рамках Народной программы партии сегодня Василий Павлович координирует капитальный ремонт КДЦ «Заря». Проект реализуется при поддержке секретаря местного отделения партии «Единая Россия» Сергея Юрова.

«Мы долго добивались обновления культурно-досугового центра, и нам пошли навстречу. Сейчас работы активно ведутся в рамках народной программы партии «Единая Россия», и мы надеемся, что к 9 мая центр уже будет открыт для посетителей», - подчеркнул Василий Павлович Георгиади.

Деятельность Василия Павловича - это пример системного подхода к решению общественных задач: от адресной помощи ветеранам и сбора гуманитарных грузов до контроля за обновлением городской инфраструктуры. Используя ресурсы ветеранских объединений и возможности партии «Единая Россия», он выстраивает прямую связь между запросами жителей и практическими решениями.