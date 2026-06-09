Важный этап капремонта моста в Королеве: стартовали буровые работы под временную объездную конструкцию

В Королеве на улице Циолковского продолжается капитальный ремонт автомобильного моста через Акуловский канал — объект перешел в важную стадию. Сейчас специалисты выполняют подготовительный этап: они начали бурить скважины под основание временной объездной конструкции.

Чтобы создать надежный фундамент для временного моста, применяется технология буронабивных свай. Буровая установка не будет вбивать готовые конструкции, а пробурит 12 глубоких отверстий, куда затем зальют бетон. Чтобы стенки скважин не осыпались, в каждое отверстие опустят специальные обсадные трубы.

Когда все подготовительные мероприятия закончат и специалисты проведут экспертизу грунта, существующий мост демонтируют. На его месте возведут новый капитальный объект. На все время ремонта движение транспорта организуют по временному мосту — на нем будет открыто две полосы.

Завершить весь комплекс работ планируют до конца текущего года. Актуальную информацию о ходе ремонта и возможных изменениях в схеме движения будут регулярно публиковать в официальных каналах городской администрации.