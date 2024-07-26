Вблизи подмосковной деревни Челобитьево планируют построить новую современную школу

Министр Правительства Московской области по архитектуре и градостроительству Владислав Гордиенко рассказал, что большая школа, рассчитанная на 1335 учеников, с перфорированными элементами на фасадах возведут вблизи деревни Челобитьево в городском округе Мытищи.

Отмечается, что данное образовательное учреждение рассчитано на комфортное размещение 55 классов учащихся. А общая площадь будущего образовательного учреждения составит чуть более девятнадцати с половиной тысяч квадратных метров. Завершить строительство школы планируется в 1 квартале 2027 года.

Проектируемое здание имеет П-образную форму в плане и сформировано тремя прямоугольными блоками переменной этажности — от 2 до 4 этажей, соединенных между собой. Фасадные решения будущей школы сочетают в себе простоту и строгость линий. Выбранные колористические решения подчинены единому дизайн-коду.

Помимо учебных классов в школе оборудуют два спортзала, блок мастерских, библиотечно-информационные центры, центр детских инициатив, актовый зал на 500 мест с сопутствующими помещениями, медицинский блок с процедурной, кабинетами логопеда и психолога. Пищеблок будет включать два обеденных зала: на 250 мест для начальной школы и на 418 мест для основной.

Кроме того, для школьников создадут многофункциональную спортивную зону с футбольным полем, волейбольной и баскетбольной площадками, беговыми дорожками и другим.