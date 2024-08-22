Вдова погибшего президента Ирана дала первое интервью после смерти мужа

В беседе с журналистами Джамиле Аламолхода раскритиковала западные СМИ, которые создали демонический образ Ирана. Последний многие иностранные медиа нарекают «ужасной и пугающей» страной. Из-за этого у общественности формируется неправильное представление об иранцах и их Родине. Эта дезинформация — лишь один из инструментов Запада для очернения Ирана, а также создания дестабилизации в исламской республике. Основная цель: настроить население против властей.

«Американцы хотят стандартизировать всех по своим правилам и поместить их в эти рамки. Они преследуют любого, кто этого не принимает, включая нас, иранцев», — отметила Аламолхода.

Напомним, 19 мая 2024 года президент Ирана Раиси погиб в результате крушения вертолета в гористой местности у границы с Азербайджаном. Он считался потенциальным преемником Али Хаменеи. Вместе с Раиси погибли еще семь человек, среди которых были его приближенные и политики. Причиной крушения могла быть техническая неисправность.

Примечательно, что именно США бойкотируют церемонию ООН в память о погибшем президенте Ирана.