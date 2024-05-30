Reuters: США бойкотируют церемонию ООН в память о погибшем президенте Ирана

Представители Вашингтона не намерены присутствовать на запланированной на четверг, 30 мая, памятной церемонии Генассамблеи ООН о президенте Ирана Эбрахиме Раиси, что погиб на прошлой неделе в авиакатастрофе на севере страны.

Как сообщает агентство Reuters со ссылкой на пожелавшего сохранить анонимность чиновника из США, данная церемония пройдет без присутствия США.

«Мы не будем присутствовать на этом мероприятии ни в каком качестве», – заявил собеседник агентства.

Поясняя причины столь странного демарша, американский чиновник подчеркнул, в Вашингтоне считают, ООН должна поддерживать народ Ирана, а не «чтить память угнетателя», которым якобы являлся погибший Эбрахим Раиси.

Напомним, что вертолет потерпел крушение 19 мая недалеко от района Верзеган. При авиакрушении погиб не только иранский президент Раиси, но и глава МИД Хосейна Амира Абдоллахиана. Тело погибшего президента было похоронено в мавзолее имама Резы, восьмого из 12 имамов, которых почитают шииты в Иране.