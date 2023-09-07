Вебинар об IT‑бизнесе пройдет для предпринимателей Московской области

В Подмосковье пройдет бесплатный вебинар «Создай бизнес с IT‑компанией: путь доступный каждому», в котором смогут принять участие предприниматели региона. Об этом сообщили в областном Мининвесте.

В рамках обучения участникам расскажут о том, как создать успешный бизнес в IT-сфере, а также о партнерстве с IT-компаниями. Экспертами выступят специалисты ведущего разработчика онлайн-сервисов для бухгалтерии и бизнеса СКБ «Контур». Вебинар подойдет как для тех, кто только планирует открыть свой бизнес в IT, так и для тех, кто имеет опыт в продажах и хочет применить его в сфере IT. Узнать подробности и зарегистрироваться можно здесь.

Отметим, что мероприятие пройдет при поддержке областного центра «Мой бизнес», созданного в рамках реализации нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство».

*Возрастное ограничение 18+