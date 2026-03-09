Ведет к смерти: три главных симптома, когда насморк становится смертельно опасным монстром

Врач-офтальмолог Анна Толтаева рассказала о редком, но крайне опасном последствии обычного насморка. Воспаление пазух носа способно спровоцировать тромбоз и необратимое ухудшение зрения, пишет Лента.ру.

Врач офтальмологического центра «Зрение» Анна Толтаева предостерегла россиян от легкомысленного отношения к насморку. В интервью профильному изданию специалист описала механизм развития редких осложнений, способных привести к потере зрения.

Медик пояснила, что отек слизистой носа нарушает нормальный кровоток в капиллярах. Это вызывает раздражение тройничного нерва и перепады давления внутри пазух. Симптомами становятся давящая боль в области лба и глазницы, припухлость век и обильное слезотечение.

Иногда пациенты жалуются на ощущение затуманивания зрения. Чаще всего это связано с пересыханием слезной пленки. Однако существует ряд тревожных сигналов, требующих немедленного обращения к врачу. Среди них офтальмолог назвала боль при вращении глазами, сильную светобоязнь, жар, красноту и гнойные выделения.

Самое опасное развитие событий — воспаление орбитальных тканей на фоне осложненного синусита. Патология быстро прогрессирует. Еще более редким и угрожающим состоянием является тромбоз кавернозного синуса. При такой патологии необходима экстренная госпитализация, поскольку велик риск необратимого поражения нервных окончаний и критического снижения остроты зрения.