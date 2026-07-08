Ведьмины круги и море лисичек: под Луховицами начался грибной бум, о котором не расскажут в справочниках

В лесах под Луховицами начался настоящий лисичковый бум. Опытный грибник Василий Потапов рассказал в соцсетях, что вечером отправился на разведку и был поражен: лисичек оказалось море, причем таких огромных ведьминых кругов он еще не встречал. По его словам, популярные у тихой охоты места уже опустошены, поэтому за добычей придется идти вглубь леса, передает REGIONS.