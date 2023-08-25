Ведущая «Дома-2» дала совет, который поможет сохранить отношения в браке
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Как сообщает портал «Дни.ру», знаменитость решила порассуждать о злободневной проблеме, с которой сталкиваются немало людей, а именно – потеря интереса друг к другу.
Ксения Бородина имеет большой опыт в любовных отношениях. Что уж говорить о двух разводах светской львицы?.. Однако, несмотря на них, звезда решила все же рассказать о секретах, что помогут поддерживать искру в отношениях.
Страсть поутихла после 20 лет совместной жизни? Ее еще можно возродить! По словам ведущей, постоянно нужно вносить какое-то разнообразие, а не расслабляться. Например, можно вместе куда-то ездить, дарить сюрпризы, устраивать романтику. А если убегать от проблем и не работать над отношениями, то и пара тоже быстро разбежится.