Ведущая «Дома-2» дала совет, который поможет сохранить отношения в браке

Как сообщает портал «Дни.ру» , знаменитость решила порассуждать о злободневной проблеме, с которой сталкиваются немало людей, а именно – потеря интереса друг к другу.

Ксения Бородина имеет большой опыт в любовных отношениях. Что уж говорить о двух разводах светской львицы?.. Однако, несмотря на них, звезда решила все же рассказать о секретах, что помогут поддерживать искру в отношениях.

Страсть поутихла после 20 лет совместной жизни? Ее еще можно возродить! По словам ведущей, постоянно нужно вносить какое-то разнообразие, а не расслабляться. Например, можно вместе куда-то ездить, дарить сюрпризы, устраивать романтику. А если убегать от проблем и не работать над отношениями, то и пара тоже быстро разбежится.