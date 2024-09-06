Ведущей Ирине Муромцевой хватило семи месяцев брака, чтобы подать на развод с третьим мужем

Российская популярная телеведущая Ирина Муромцева разводится со своим третьим супругом Иваном. Молодым хватило всего лишь семь месяцев жизни под одним потолком для понимания, что они окольцевались ошибочно и семейная лодка пошла ко дну. О переменах в семейном положении Муромцева сообщила подписчикам в соцсетях.

Объясняя причины развода, Муромцева во всем винит лето, которое для нее якобы выдалось непредсказуемым.

«Болезни, аварии, потери, конфликты, расставания… Как сказал один человек, которого, как мне казалось, я хорошо знаю: „В отношениях должно быть комфортно. Если возникают проблемы и кризисы, значит просто людям не по пути“», — написала телеведущая, намекнув, что локомотивом расставания может быть именно Иван.

Муромцева ранее уже была два раза замужем. У журналистки два ребенка от предыдущих семейных отношений.Ранее мы писали, что певица Алсу и бизнесмен Ян Абрамов официально развелись в Пресненском суде. Супруги прожили в браке 18 лет, и за это время у них появились две дочери — Сафина и Микелла, а также сын Рафаэль. Сейчас им 17, 15 и 7 лет соответственно. Певица инициировала развод 24 мая. По сведениям СМИ, причиной такого решения могла послужить измена мужа Алсу с моделью Анастасией Решетовой.