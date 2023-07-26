Ведущий телепередачи лишился должности после мятежа ЧВК «Вагнер»

Как сообщает издание «Утро.ру» , знаменитый журналист, которого зовут Руслан Осташко, неоднократно появлялся в студии передачи под названием «Время покажет». В итоге, время показало, что его карьера потерпела крах.

Напомним, что Осташко являлся главным редактором интернет-издания «ПолитРоссия». Он был частью медиагруппы «Патриот», принадлежащей Евгению Пригожину. В свете событий, произошедших в Ростове-на-Дону, все СМИ, также входящие в этот состав, были закрыты или заблокированы.

Выходит так, что Осташко, еще в ночь на 24 июня вставший на сторону Путина, лишился работы. Сейчас известно, что журналист начал больше времени проводить в кругу семьи. На сегодняшний день его нечасто заметишь в медийном пространстве.