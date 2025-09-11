Вейпы вне закона: что ждет курильщиков в России?

В России готовится масштабная законодательная инициатива, направленная на полное запрещение курения электронных сигарет, вейпов и устройств для нагревания табака в общественных местах. Использование подобных девайсов может быть разрешено исключительно в частных домах и на специально оборудованных для этого площадках.

Как сообщила «Газете.Ru» сенатор Ольга Епифанова, высока вероятность того, что соответствующие ограничительные меры будут утверждены в ближайшие годы. Пилотный проект уже запущен в Нижегородской области для апробации нового регламента.

По словам Епифановой, ключевая цель планируемого запрета — защита здоровья граждан, в особенности подростков и молодежи, от пагубного воздействия никотина и снижение популярности этих устройств. Она подчеркнула, что, несмотря на ее личную поддержку запрета с точки зрения здравоохранения, существует и риск возникновения побочных эффектов, таких как рост нелегального оборота продукции.

Опыт других государств, в частности Вьетнама, Индии и Бразилии, где действуют аналогичные строгие запреты, рассматривается как успешный пример. Параллельно с ужесточением контроля в России планируется вести просветительскую работу для воспитания ответственного отношения к своему здоровью у населения.

Ранее сообщалось о том, что Роспотребнадзор запретил продавать вейпы и энергетики под одним брендом.