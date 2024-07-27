Велофестиваль для жителей «серебряного» возраста Каширы и Ступина провели в Подмосковье

Более пятидесяти участников проекта «Активное долголетие» из подмосковной Каширы и Ступина приняли участие в велофестивале. Об этом сообщает пресс-служба Министерства социального развития Московской области.

Примечательно, что данный фестиваль является дополнительной возможностью привлечь пенсионеров к активному образу жизни, в том числе к велоспорту. Езда на велосипеде помогает укрепить мышцы, улучшить координацию и гибкость, снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Активных пенсионеров поддержали сотрудники Комплексного центра социального обслуживания и реабилитации «Ступинский». Местом велопробега стали городские парки Каширы и Ступина. Перед стартом участники спортивного праздника под сделали зарядку руководством профессиональных инструкторов.

Кроме того, для всех желающих были организованы мастер-классы по изобразительному и декоративно-прикладному искусству.