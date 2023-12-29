Венесуэла начала экстренные военные учения из-за появившегося у ее границ британского корабля
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Появление корабля британских ВМС HMS Trent у берегов соседней Гайаны вызывало резкое неприятие в Венесуэле. Руководство страны в лице президента Николаса Мадуро приказало усилить в разы оборону в Карибском море.
Как передает телеканал Venezolana de Televisión, Мадуро приказал войскам страны экстренно провести военные учения у Атлантического побережья Венесуэлы.
«Это угроза Соединенного Королевства в адрес благородного, мирного, но воинственного народа — народа Венесуэлы. Мы не можем оставаться со сложенными руками перед лицом угрозы», — заявил Мадуро в интервью телеканалу.
Президент подчеркнул что оборонительные действия Венесуэлы в ответ на провокацию Великобритании будут проводиться вплоть до полного ухода вражеского военного корабля.