Венгрия отказалась выдавать Украине военнообязанных беженцев

Каждый украинский беженец может считать себя в безопасности в Венгрии. Власти страны не намерены выдавать Украине ее военнообязанных, а также передавать какие-либо известные данные о их местонахождении.

Как заявил венгерский вице-премьер Жолт Шемьен, каждый украинский беженец, принятый в Венгрии, является для страны свободным человеком. Таким образом, Венгрия стала еще одной страной Евросоюза, вслед за Австрией, которая отказала Киеву в депортации на родину украинских военнообязанных.

«Мы не проверяем ни одного украинского беженца на предмет того, военнообязанный он с украинской точки зрения или нет. Венгрия не выдаст их Украине. Каждый прибывающий в Венгрию с Украины - свободный человек, который может свободно решать, оставаться здесь, ехать дальше на Запад или - если решит - возвращаться», - приводит слова Шемьена венгерский портал ATV.

Ранее польское издание Rzeczpospolita проинформировало, что Варшава уже начала депортировать на родину украинцев призывного возраста.