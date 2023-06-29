Венгрия выступила против предоставления дополнительной материальной помощи Украине

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила расширить бюджет Евросоюза на 66 миллиардов евро, чтобы направить дополнительные средства Киеву, а также в целях работы по программе миграции и укрепления конкурентной способности ЕС. При этом 50 миллиардов евро фон дер Ляйен призвала предоставить на помощь Украине в виде грантов и кредитов в течение следующих четырех лет.

В свою очередь, Орбан считает это предложение несерьезным и абсурдным, поскольку на данный момент Евросоюз не знает, куда были потрачены деньги, предоставленные Киеву ранее. По его словам, в ЕК пройдет большая дискуссия по этому вопросу. Премьер Венгрии считает, что жители всех европейских государств также хотели бы знать, куда пошли выданные Украине средства, однако у ЕК пока нет ответа на этот вопрос.