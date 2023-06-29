Венгрия выступила против предоставления дополнительной материальной помощи Украине
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Венгрия выступила против предоставления Киеву дополнительных 50 миллиардов евро, назвав данное предложение абсурдом. Соответствующее заявление сделал советник премьер-министра страны по вопросам политики Виктор Орбан, сообщает венгерский телеканал Hír TV.
Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила расширить бюджет Евросоюза на 66 миллиардов евро, чтобы направить дополнительные средства Киеву, а также в целях работы по программе миграции и укрепления конкурентной способности ЕС. При этом 50 миллиардов евро фон дер Ляйен призвала предоставить на помощь Украине в виде грантов и кредитов в течение следующих четырех лет.
В свою очередь, Орбан считает это предложение несерьезным и абсурдным, поскольку на данный момент Евросоюз не знает, куда были потрачены деньги, предоставленные Киеву ранее. По его словам, в ЕК пройдет большая дискуссия по этому вопросу. Премьер Венгрии считает, что жители всех европейских государств также хотели бы знать, куда пошли выданные Украине средства, однако у ЕК пока нет ответа на этот вопрос.