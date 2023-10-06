Вера Брежнева подтвердила развод с Константином Меладзе

Как пишет издание «Утро.ру» , исполнительница также призналась, что обо всем можно узнать в ее новых песнях.

Стало известно, что украинская певица Вера Брежнева подтвердила информацию о своем разводе с Константином Меладзе. На данный момент пара уже разошлась, но, несмотря на это, звезда также поделилась с подписчиками хорошими новостями.

Судя по всему, Брежнева глубоко переживала все, что связано с расставанием. На фоне этого она даже подготовила новый мини-альбом. Видимо, такой поворот в жизни подтолкнул звезду отрефлексировать свои чувства в творчестве.

«Развод, трансформация, благодарность, музыка и голос», – написала певица на своей странице в соцсетях.

Напомним, что Брежнева и Меладзе заключили брак еще восемь лет назад в Италии, где присутствовали только самые близкие люди. А начало романа пришлось на времена бешеной популярности «ВИА Гры».