«Вербовка в соцсетях и звонки мошенников»: студентам Подольска рассказали о скрытых угрозах в интернете
Студентам Подольска рассказали о киберпреступности и вербовке в соцсетях
Фото: [пресс-служба администрации г.о. Подольск]
В Подольске прошла профилактическая встреча представителей ФСБ со студентами местного колледжа, сообщила пресс-служба администрации городского округа.
Мероприятие состоялось в структурном подразделении учебного заведения «Московия», в нем приняли участие более 200 учащихся первых-третьих курсов.
На встрече подняли актуальные для современной молодежи темы. Студентам рассказали об опасностях киберпреступности, методах вербовки через социальные сети и мессенджеры, а также о приемах социальной инженерии, которые используют злоумышленники.
Отдельное внимание сотрудник ФСБ уделили проблеме распространения запрещенных веществ через скрытые каналы в интернете.
Представитель спецслужбы подробно объяснил студентам, с какими основными угрозами они могут столкнуться как в цифровом пространстве, так и в реальной жизни. Особый акцент был сделан на практических способах защиты.
Учащимся напомнили о возможностях системы «Безопасный регион», в том числе о функции распознавания лиц, а также дали рекомендации по безопасному поведению в случае звонков от телефонных мошенников.
В ФСБ подчеркнули, что эффективное противодействие преступности является результатом не только работы правоохранительных органов, но и личной осведомленности граждан.
