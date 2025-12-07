«Вербовка в соцсетях и звонки мошенников»: студентам Подольска рассказали о скрытых угрозах в интернете

Мероприятие состоялось в структурном подразделении учебного заведения «Московия», в нем приняли участие более 200 учащихся первых-третьих курсов.

На встрече подняли актуальные для современной молодежи темы. Студентам рассказали об опасностях киберпреступности, методах вербовки через социальные сети и мессенджеры, а также о приемах социальной инженерии, которые используют злоумышленники.

Отдельное внимание сотрудник ФСБ уделили проблеме распространения запрещенных веществ через скрытые каналы в интернете.

Представитель спецслужбы подробно объяснил студентам, с какими основными угрозами они могут столкнуться как в цифровом пространстве, так и в реальной жизни. Особый акцент был сделан на практических способах защиты.

Учащимся напомнили о возможностях системы «Безопасный регион», в том числе о функции распознавания лиц, а также дали рекомендации по безопасному поведению в случае звонков от телефонных мошенников.

В ФСБ подчеркнули, что эффективное противодействие преступности является результатом не только работы правоохранительных органов, но и личной осведомленности граждан.

