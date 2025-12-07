«Поговорить о вечном»: в Подольске пройдет бесплатная консультация по мемориальным вопросам

В Подольске проведут выездную консультацию специалистов областного центра мемориальных услуг, сообщили в Главном управлении региональной безопасности Московской области.

Мероприятие пройдет 10 декабря в рамках бесплатных выездных приемов, которые в 15 округах Подмосковья проведут сотрудники Многофункциональных центров (МФЦ).

На встрече жители Подольска смогут получить подробные разъяснения по всем вопросам, связанным с погребением и организацией похорон.

Прием будет проводиться в офисе МФЦ, расположенном по адресу: ул. Кирова, дом 39. Также по вопросам погребения и похоронного дела жители могут круглосуточно обратиться по телефону «горячей линии» 8 (498) 568-99-99.

