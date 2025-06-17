Верховный суд ликвидировал выдвигавшую Собчак на выборы в президенты партию

Верховный суд вынес решение о ликвидации политической партии «Гражданская инициатива» по причине того, что она уже семь лет не участвует в выборах. Об этом сообщил РБК.

«Гражданская инициатива» была создана в 2013 году. В 2018 году партия приняла участие в выборах президента России, она выдвинула в качестве своей кандидатуры журналистку Ксению Собчак. В 2024 году она попыталась выставить для участия в голосовании Бориса Надеждина, своего руководителя, который одновременно занимал пост первого заместителя министра экономики. Этот кандидат не был допущен до выборов, так как в подписях за его выдвижение был обнаружен очень большой процент брака.

В связи с этим Министерство юстиции подало в Верховный суд ходатайство. В нем было напомнено, что главная задача любой партии — участие в выборах, выдвижение и продвижение кандидатов. Верховный суд рассмотрел иск и одобрил его, так как «Гражданская инициатива» на протяжении последних семи лет, по сути, не участвовала в выборах. Поэтому было принято решение о ликвидации как самой партии, так и ее региональных подразделений и всех структур.

Руководство «Гражданской инициативы» уже заявило, что собирается опротестовать такое решение.

Ранее сообщалось, что Ксения Собчак оплатила штраф, выписанный ей Госинспекцией по безопасности дорожного движения. За ней длительное время числилась задолженность в 750 руб. В середине апреля даже состоялось заседание суда, который назначил в отношении журналистки новый административный штраф, уже в размере 10 тыс. руб. В итоге журналистка погасила все свои долги перед ГИБДД.