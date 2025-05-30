Журналистка Собчак полностью погасила долг перед ГИБДД

Журналистка Ксения Собчак оплатила штраф, выписанный ей госинспекцией по безопасности дорожного движения. Об этом сообщило РИА Новости.

Издание сослалось на информацию, полученную от Федеральной службы судебных приставов. За Собчак долгое время числился долг 750 руб., который она была обязана уплатить ГИБДД. В середине апреля даже состоялось заседание суда, который назначил в отношении журналистки новый административный штраф, уже в размере 10 тыс. руб. По сведениям, полученным журналистами, за Собчак теперь не числится никаких задолженностей перед ГИБДД.

Ранее сообщалось, что суперджип за 16 млн руб., принадлежащий Гарику Харламову, залили кефиром в Москве. Инцидент произошел в жилом комплексе «Рассказово», где артист припарковал свой автомобиль на месте, предназначенном для спецтранспорта. Предположительно, местный житель, недовольный нарушением правил парковки, решил таким образом выразить свой протест.