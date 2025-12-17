«Верховный суд переиграл шахматную партию московских судов». Квартира Ларисы Долиной окончательно отходит покупательнице

Ранее столичные суды, признав певицу жертвой аферы, постановили вернуть ей недвижимость, которую она продала за 112 миллионов рублей, после чего эти средства были похищены мошенниками.

Однако высшая судебная инстанция, тщательно изучив обстоятельства, кардинально пересмотрела подход. ВС РФ постановил, что права добросовестной покупательницы — Полины Лурье, приобретшей квартиру на законных основаниях, — имеют приоритет. Таким образом, право собственности на апартаменты окончательно закреплено за ней, несмотря на готовность Долиной компенсировать полученные от сделки деньги.

Ключевым последствием этого решения стал пересмотр вопроса о выселении. Мосгорсуд, который будет заниматься этим аспектом, получил от Верховного суда важную правовую установку: необходимо рассмотреть вариант добровольного освобождения жилья, избегая немедленного принудительного выселения.

Осознавая значительный общественный резонанс дела, Верховный суд провел финальное заседание с максимальной открытостью. Слушания прошли в самом большом зале, способном вместить до трехсот человек. В отличие от предыдущих этапов, которые по ходатайству защиты Долиной были закрытыми, на этот раз в присутствии СМИ не отказали. В зале работали не только журналисты, но и фотографы с телеоператорами, а для широкой аудитории была организована прямая текстовая и видеотрансляция, подчеркивающая принцип гласности правосудия.

