Верховный суд разрешил двойные штрафы за превышение скорости
Юрист Мацала: за превышение скорости возможно получить двойное наказание
Фото: [istockphoto.com/AlekseiAntropov]
Ведущий юрист ЕЮС Орест Мацала в беседе с агентством «Прайм» пояснил, что в ряде случаев водителя могут оштрафовать дважды за одно превышение скорости, если нарушение зафиксировали две близко расположенные камеры.
В сентябре Верховный суд признал такую практику законной. Суд аргументировал свое решение тем, что:
- камеры размещены в разных координатах;
- каждая фиксация образует самостоятельный состав правонарушения.
При этом существует постановление правительства, регламентирующее частоту установки камер:
- в населенных пунктах — не чаще одного километра;
- за городом — не чаще пяти километров.
В зонах с повышенной аварийностью допускается размещение нескольких камер на сокращенном расстоянии.
По словам Мацалы, двойной штраф считается обоснованным только в том случае, если суд подтвердил законность размещения камер. Если же размещение признано противоречащим нормам, такие доказательства не могут быть приняты.