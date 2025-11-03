Верховный суд разрешил двойные штрафы за превышение скорости

Ведущий юрист ЕЮС Орест Мацала в беседе с агентством « Прайм » пояснил, что в ряде случаев водителя могут оштрафовать дважды за одно превышение скорости, если нарушение зафиксировали две близко расположенные камеры.

В сентябре Верховный суд признал такую практику законной. Суд аргументировал свое решение тем, что:

камеры размещены в разных координатах;

каждая фиксация образует самостоятельный состав правонарушения.

При этом существует постановление правительства, регламентирующее частоту установки камер:

в населенных пунктах — не чаще одного километра;

за городом — не чаще пяти километров.

В зонах с повышенной аварийностью допускается размещение нескольких камер на сокращенном расстоянии.

По словам Мацалы, двойной штраф считается обоснованным только в том случае, если суд подтвердил законность размещения камер. Если же размещение признано противоречащим нормам, такие доказательства не могут быть приняты.