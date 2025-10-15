Верховный суд разрешил изъять автомобиль у сожительницы злостного пьяного водителя
Верховный суд России подтвердил законность изъятия автомобиля, принадлежащего сожительнице неоднократно судимого за пьяное вождение мужчины, который регулярно использовал этот автомобиль для нарушений ПДД, сообщает ТАСС.
Житель Тюменской области Андрей Коршунов был неоднократно судим за управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом с судимостью или административными наказаниями.
Суд конфисковал в доход государства автомобиль, оформленный на сожительницу Коршунова, который он постоянно использовал для передвижения. Осужденный и его сожительница утверждали, что автомобиль куплен на кредит, оформлен на брата, а затем на сожительницу для освобождения брата от налогов. Они совместно оплачивали ремонт и техническое обслуживание машины, считая ее общим имуществом.
Апелляция и кассация были отклонены. Верховный суд отметил, что регулярные нарушения ПДД на этом автомобиле свидетельствуют о фактическом владении Коршуновым, и оставил решение о конфискации без изменений.
