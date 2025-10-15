Верховный суд разрешил изъять автомобиль у сожительницы злостного пьяного водителя

Верховный суд России подтвердил законность изъятия автомобиля, принадлежащего сожительнице неоднократно судимого за пьяное вождение мужчины, который регулярно использовал этот автомобиль для нарушений ПДД, сообщает ТАСС .

Житель Тюменской области Андрей Коршунов был неоднократно судим за управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом с судимостью или административными наказаниями.

Суд конфисковал в доход государства автомобиль, оформленный на сожительницу Коршунова, который он постоянно использовал для передвижения. Осужденный и его сожительница утверждали, что автомобиль куплен на кредит, оформлен на брата, а затем на сожительницу для освобождения брата от налогов. Они совместно оплачивали ремонт и техническое обслуживание машины, считая ее общим имуществом.

Апелляция и кассация были отклонены. Верховный суд отметил, что регулярные нарушения ПДД на этом автомобиле свидетельствуют о фактическом владении Коршуновым, и оставил решение о конфискации без изменений.

