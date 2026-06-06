В селе Уральск начали экстренную вакцинацию животных из-за вируса
Bash.News: опасный очаг бешенства выявлен на территории уральского детсада
В Учалинском районе Башкирии в селе Уральск с 3 июня введен карантин из-за обнаружения очага бешенства на территории местного детского сада. Сообщение об этом опубликовало издание Bash.News.
Ограничения и меры безопасности
В рамках карантинного режима запрещен ввоз и вывоз всех животных, которые могут быть восприимчивы к вирусу бешенства. На территорию детского сада посторонние лица не допускаются.
Вакцинация животных
В селе экстренно началась вакцинация домашних и безнадзорных животных для предотвращения распространения опасной инфекции. Сроки действия карантинных ограничений пока не объявлены.
Цель мер
Принятые меры направлены на защиту здоровья детей и жителей села, а также на предотвращение распространения вируса среди животных и людей.