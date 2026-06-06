Жителям Тверской области рассказали о скрытой опасности летнего сезона

В Тверской области жители получили предупреждение о рисках заражения лихорадкой Западного Нила. Ведомство сообщает, что инфекция передается через укусы комаров и наиболее активна в летне-осенний период, пишет МК в Твери.

Периоды повышенной опасности

В России пик заболеваемости отмечается с июля по сентябрь. На юге европейской части страны риск заражения сохраняется с апреля по октябрь.

Симптомы и течение болезни

Инкубационный период инфекции составляет от 3 до 8 дней. До 80% случаев протекают бессимптомно и приводят к формированию иммунного ответа. Однако возможны тяжелые формы заболевания, включая поражение центральной нервной системы.

Группы риска

Особое внимание следует уделять людям старше 50 лет, лицам с ослабленным иммунитетом, а также дачникам, охотникам и рыболовам.

Меры профилактики

Вакцины для человека против лихорадки Западного Нила не существует. Специалисты рекомендуют защищаться от укусов комаров с помощью москитных сеток, репеллентов и других средств защиты, особенно в периоды активности насекомых.