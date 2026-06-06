Ирина Шейк встретила лето на испанском курорте

Российская топ-модель Ирина Шейк, которой в январе исполнилось 40 лет, проводит начало лета на теплом испанском курорте, сообщает The Voice. Для отдыха она выбрала побережье Средиземного моря. В социальных сетях модель уже начала делиться атмосферными снимками.

Фото: [ соцсети ]

На одном из фото Ирина позирует в крошечном бикини, подчеркивающем ее стройную фигуру и загорелую кожу. Также модель показала несколько летних образов, которые выбрала для отпуска. Поклонники традиционно восхищаются формой и смелостью 40-летней звезды.

Шейк, известная как муза известного дизайнера Рикардо Тоши, продолжает активно работать и путешествовать. Ее отпускные снимки уже собрали тысячи лайков и восторженных комментариев. Подписчики отмечают, что возраст не помеха для того, чтобы выглядеть потрясающе и наслаждаться жизнью.

Ранее сообщалось, что Ирина Пегова вызвала восхищение у поклонников после новых фото.