Боец сделал предложение девушке прямо в реанимации после атаки дрона

В Енакиево, ДНР, боец Вооруженных Сил России сделал предложение своей девушке прямо в реанимации после того, как она с сыном пострадала в результате атаки дрона украинских войск. Об этом сообщил мэр Горловки Иван Приходько в своем телеграм-канале.

Обстоятельства происшествия

3 июня девушка направлялась вместе с сыном к своему любимому, защищающему Родину, когда беспилотник ВСУ нанес удар. Во время атаки она прикрыла ребенка, спасая его жизнь, но сама получила тяжелые ранения, пишет МК.

Реанимация и предложение

После того как пострадавшую доставили в больницу и врачи стабилизировали ее состояние, боец приехал с линии боевого соприкосновения и сделал возлюбленной предложение прямо в реанимации.

Состояние пострадавшей

Хирурги сумели спасти Анастасию, которая более суток находилась на грани жизни и смерти. На текущий момент ее состояние значительно улучшилось, отмечают врачи.

Реакция официальных лиц

Ранее заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Наталья Никонорова подчеркнула, что ответственность за атаки на гражданскую инфраструктуру в Донбассе и Новороссии будет неизбежной.