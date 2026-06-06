Пустые пляжи Сочи удивляют даже местных, жителей и блогеров

Сезон отдыха в Сочи стартовал, однако привычного летнего ажиотажа в городе пока не наблюдается. Местные жители и представители туристической сферы отмечают свободные пляжи, пустующие кафе на набережных и снижение цен на аренду жилья, пишет МК.

Проблемы аренды и гостиничного бизнеса

Риелтор Денис Брыксин сообщил, что спрос на аренду заметно ниже, чем в прошлые годы. По его словам, до 20 июня у него практически нет бронирований, а коллеги, даже с рекламой, также сталкиваются с пустыми квартирами и апартаментами.

Ситуация отражается и на гостиницах. Финансовый директор крупного четырехзвездочного отеля сообщил, что проводится оптимизация расходов, включая сокращение персонала. При этом цены на номера остаются доступными, но бюджетные планы по прибыли не выполняются.

Пустые кафе и снижение цен

На улицах города и в жилых комплексах заметно большое количество объявлений об аренде помещений. В Красной Поляне цены на хорошие отели снизились, а проведение отраслевого форума для рестораторов и гостиничного бизнеса оказалось под вопросом из-за проблем с финансированием.

Ситуация на пляжах

Блогер Михаил отметил, что пляжи, включая «Чайку» и набережную Сириуса, выглядят почти пустыми, а кафе остаются незаполненными. Несмотря на работу интернет-сетей и наличие бензина в городе, туристов значительно меньше, чем обычно в начале июня.

По его словам, даже плохая погода раньше не мешала отдыхающим, которые гуляли по набережным и сидели на пляжах в дождевиках. Сейчас же, отмечает блогер, «где вы все?» — вопрос, который задают себе и местные жители, и предприниматели.