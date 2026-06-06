В Крыму определили места где туристы могут легально отдыхать с палатками

В Крыму обновили информацию о местах, где разрешен палаточный отдых, а также о действующих ограничениях на природных территориях и стоимости размещения в кемпингах. Об этом сообщает «АиФ».

Ограничения на популярных природных территориях

На Бакальской косе, которая имеет статус ландшафтно-рекреационного парка, разрешено только дневное пребывание с 8:00 до 20:00. Передвижение автомобилей по территории запрещено, для транспорта организована отдельная парковка. Размещение палаток и ночевки на косе не допускаются.

Похожие правила действуют на косе Беляус, известной как «крымские Мальдивы». Установка палаток разрешена лишь на ограниченном участке — от древнего поселения до территории отеля.

Места для более уединенного отдыха

Для любителей дикого отдыха доступны отдельные природные зоны. Среди них Генеральские пляжи в Ленинском районе, территория между мысами Зюк и Казантип, а также Лисья бухта.

В природном парке «Тихая бухта» рядом с Феодосией допускается установка палаток, однако услуга предоставляется на платной основе, при этом автомобили необходимо оставлять на парковке.

Бесплатные и платные варианты размещения

Бесплатно разместиться с палаткой можно в Лисьей бухте и на прилегающей территории, известной как Киногородок. Однако условия там остаются более ограниченными по инфраструктуре.

Для тех, кто предпочитает комфорт, в регионе работают автокемпинги и глэмпинги. В Крыму официально зарегистрировано около 15 таких объектов, большинство расположено у побережья.

Один из новых кемпингов — «Сырные скалы» между Солнечногорским и Малореченским. Стоимость размещения палатки составляет от 400 до 500 рублей в сутки. Отдельно оплачивается парковка, при этом гостям доступны базовые удобства: душ, кухня и электричество.