Вернуть госпошлину предложили для супругов, сохранивших брак

Общественники обсуждают инициативу о возврате госпошлины для супругов, решивших возобновить отношения после подачи на развод. Депутат Госдумы Борис Чернышов предложил вернуть уплаченные ₽10 тыс. парам, которые приняли решение не расторгать брак, сообщает Life .

Сейчас же при разводе каждый супруг обязан уплатить пошлину в размере ₽5 тыс., однако если в процессе развода супруги решат помириться, эти деньги возвращаться не будут.

Чернышов считает, что введение возврата госпошлины может стать эффективной мерой для уменьшения числа разводов в России. В случае примирения, органы ЗАГС не проводят никаких официальных действий, не изменяют записи в реестре и не выдают свидетельства о браке. Депутат полагает, что финансовая мотивация поможет людям в сложный момент не принимать поспешных решений и больше задумываться о сохранении семьи.

Предложение направлено главе Минюста России для дальнейшего рассмотрения.

Ранее сообщалось, что Лолита поддержала номинацию Валерии на «Грэмми».