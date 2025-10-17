Вернуть госпошлину предложили для супругов, сохранивших брак
Фото: [Кошелек с деньгами/Медиасток.рф]
Общественники обсуждают инициативу о возврате госпошлины для супругов, решивших возобновить отношения после подачи на развод. Депутат Госдумы Борис Чернышов предложил вернуть уплаченные ₽10 тыс. парам, которые приняли решение не расторгать брак, сообщает Life.
Сейчас же при разводе каждый супруг обязан уплатить пошлину в размере ₽5 тыс., однако если в процессе развода супруги решат помириться, эти деньги возвращаться не будут.
Чернышов считает, что введение возврата госпошлины может стать эффективной мерой для уменьшения числа разводов в России. В случае примирения, органы ЗАГС не проводят никаких официальных действий, не изменяют записи в реестре и не выдают свидетельства о браке. Депутат полагает, что финансовая мотивация поможет людям в сложный момент не принимать поспешных решений и больше задумываться о сохранении семьи.
Предложение направлено главе Минюста России для дальнейшего рассмотрения.
