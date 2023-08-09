Вещевой склад на Ставрополье был потушен, пострадавших нет
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Как сообщает агентство «РИА Новости», в городе Георгиевск ранее произошло возгорание вещевого склада. На данный момент его удалось ликвидировать, а жертв, согласно оперативным данным, не зафиксировано.
Информация об этом стала известна благодаря Владимиру Владимирову. Губернатор региона опубликовал соответствующие данные на своей странице в социальных сетях.
Однако, несколько ранее, Андрей Зайцев, занимая должность главы Георгиевска, заявлял о том, что возгорание на вещем складе произошло примерно в 6 часов вечера. Сооружение занимает собой площадь в 300 квадратных метров.
Сейчас же пожар в хозяйственной постройке уже потушен. Если верить оперативным данным, пострадавших из-за данного инцидента нет.