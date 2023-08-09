Вещевой склад на Ставрополье был потушен, пострадавших нет

Как сообщает агентство «РИА Новости» , в городе Георгиевск ранее произошло возгорание вещевого склада. На данный момент его удалось ликвидировать, а жертв, согласно оперативным данным, не зафиксировано.

Информация об этом стала известна благодаря Владимиру Владимирову. Губернатор региона опубликовал соответствующие данные на своей странице в социальных сетях.

Однако, несколько ранее, Андрей Зайцев, занимая должность главы Георгиевска, заявлял о том, что возгорание на вещем складе произошло примерно в 6 часов вечера. Сооружение занимает собой площадь в 300 квадратных метров.

Сейчас же пожар в хозяйственной постройке уже потушен. Если верить оперативным данным, пострадавших из-за данного инцидента нет.