«Веселые семейные старты» в Нагорном: праздник семьи в округе Пушкинский

В живописном уголке городского округа Пушкинский, в деревне Нагорное, у Князь-Владимирского храма, состоялось яркое спортивное событие.

В воскресенье, 13 июля, здесь прошли «Веселые семейные старты», посвященные Всероссийскому дню семьи, любви и верности. Организаторами праздника, объединившего жителей округа Пушкинский, стали прихожане храма.

Мероприятие стало настоящим украшением летнего дня в округе Пушкинский. В нем приняли участие 54 человека, объединенные в шесть дружных семейных команд. Соревнования проходили в формате шести увлекательных эстафет, в которых активно участвовали представители всех возрастов — от самых маленьких до старшего поколения.

Особое впечатление произвел этап со стрельбой из лазерных винтовок, который позволил каждому почувствовать себя участником захватывающих приключений.

Настоятель храма протоиерей Георгий Шаповалов, приветствуя участников, подчеркнул важность подобных семейных традиций для укрепления духовных ценностей и сплочения жителей городского округа Пушкинский.

Захватывающая борьба, звонкий детский смех и поддержка болельщиков создали атмосферу тепла и радости, продемонстрировав единство и дух общности в округе Пушкинский. Все участники были награждены памятными грамотами и сладкими призами, а также получили теплые воспоминания о празднике, прошедшем в самом сердце округа.