Весна отменяется: снег и гололед накроют Москву до мая

Жителям столицы и области не стоит рассчитывать на оттепель на предпоследней неделе апреля — холодная погода задержится в регионе. Как сообщает ведущий эксперт центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, зимний характер погоды сохранится вплоть до конца месяца. Об этом пишут «Известия» .

По словам синоптика, в ближайшие дни столбики термометров будут показывать невысокие значения. В понедельник, 20 апреля, воздух прогреется максимум до +8 градусов, во вторник — до +11. Самым теплым днем недели станет среда, 22 апреля: ожидается до +14 градусов, однако такое потепление продлится недолго.

Уже с четверга, 29 апреля, погода начнет ухудшаться: небо затянут облака, а в пятницу возможны дожди, переходящие в мокрый снег. Количество осадков достигнет 10–15 мм, что соответствует 30–40% от месячной нормы.

Тишковец также предупредил, что в понедельник, 20 апреля, осадки приведут к образованию временного снежного покрова высотой до 5 см и появлению гололедицы. Причиной станет арктическое вторжение, охватившее столичный регион.

Синоптики рекомендуют жителям Москвы и Подмосковья быть готовыми к нестабильной погоде и регулярно отслеживать обновления прогноза. На дорогах следует соблюдать особую осторожность из-за высокой вероятности гололеда и снегопадов.

