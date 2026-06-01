Весну проводили песней: в Павловском Посаде два творческих коллектива ярко завершили сезон

Последний день весны в Павловском Посаде ознаменовался громким культурным событием — на сцене Дома культуры «Филимоновский» состоялся масштабный совместный отчетный концерт «Музыка в тебе», объединивший лучшие вокальные и хореографические номера двух ярких местных коллективов.

Творческий тандем образцового вокального ансамбля «СВЕТлячок» под руководством Александра Кустова и танцевального коллектива «Платинум» во главе с Лидией Вахрамовой представил зрителям мощную программу, ставшую красивой финальной точкой текущего творческого сезона.

Майский вечер в стенах ДК превратился в настоящий марафон талантов, состоящий из 29 разноплановых номеров. Юные артисты продемонстрировали высокий уровень исполнительского мастерства, уверенно держались на сцене и с первых минут завоевали симпатии зала. Организаторам удалось создать удивительно теплую, почти семейную атмосферу, где каждый номер встречали бурными овациями. Сменяющие друг друга динамичные танцевальные постановки и глубокие вокальные партии сплелись в единое художественное полотно, не отпускавшее внимание публики до самого финала.

Кульминацией праздника стал масштабный общий выход всех участников на сцену, закрепивший успех этого творческого вечера. Мероприятие не просто подвело итоги многомесячной работы педагогов и их воспитанников, но и показало, как сильно город нуждается в подобных живых, эмоциональных проектах.

Двери Дома культуры закрывают страницу уходящего сезона, чтобы уже осенью вновь открыть их для всех любителей искусства и вдохновения.