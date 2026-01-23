Весом с ребенка и невероятно полезна: водный хищник стал диетическим хитом россиян

Щука, обитающая в водоемах ЯНАО, давно перестала быть просто объектом рыбалки, превратившись в ценный пищевой ресурс. Интернет-издание «Ямал-медиа» рассказало, в чем польза царицы северных рек и почему ее следует ввести в рацион.

Размер щуки в северных реках может достигать 10-15 килограммов. Такие габариты обусловлены суровыми климатическими условиями: долгая зима и короткое лето замедляют метаболизм, зато способствуют накоплению массы. Чистота северных водоемов гарантирует высокие экологические показатели мяса, а яркая, контрастная окраска рыбы стала визитной карточкой местной ихтиофауны.

Ценность ямальской щуки заключается в ее уникальном биохимическом составе. Мясо этой рыбы является низкокалорийным источником высококачественного белка, который легко усваивается. Оно богато калием, фосфором, селеном, витаминами группы B, что благотворно влияет на нервную и сердечно-сосудистую системы, а также поддерживает иммунитет.

Однако главным кулинарным вызовом часто остается характерный запах тины. Эту проблему опытные кулинары решают, добавляя в фарш для котлет шпик и пряные травы либо используя простые рецепты, подобные ухе по-северному, где минимальная обработка и правильная разделка сохраняют пользу и нейтрализуют недостатки.

Для рыбаков важно учитывать региональные нормы: суточный вылов щуки в ЯНАО ограничен 20 килограммами или одной рыбиной аналогичного веса. Наиболее перспективными для ловли считаются реки Обь, Надым, Пур, а также многочисленные озера. Активный клев традиционно отмечается с августа по сентябрь, однако и зимняя подледная рыбалка может быть успешной при знании мест стоянки хищника.

Подчеркнем, что водятся щуки и в других регионах России. Например, самыми уловистыми локациями считаются Астраханская область (дельта Волги) с ее изобилием рыбы, Карелия и Северо-Запад с тысячами чистых озер, а также труднодоступные реки Сибири и Якутии, где добывают рекордные трофеи весом более 15 кг. В средней полосе, включая Подмосковье и Поволжье, хищник встречается повсеместно в реках и водохранилищах, оставаясь самой популярной целью для спиннингистов.

При покупке важно обращать внимание на жабры — они должны быть розовыми, а тушка — упругой, без посторонних запахов. Правильное хранение — заморозка при -18°C — позволяет сохранить вкус и пользу этой «северной царицы» на долгие месяцы.

