Бывший генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во времена СССР находился в разработке советской разведки. Об этом в беседе с РИА Новости рассказал руководитель Центра военно-дипломатического анализа и оценок Владимир Винокуров.

По словам собеседника агентства, Столтенберг проходил в разработках с возможной последующей реализацией под агентурным псевдонимом «Стеклов».

Как рассказал Винокуров, ранее в интервью британской газете Financial Times Столтенберг поведал о своих контактах в молодости с представителями внешней разведки СССР. Однако на самом деле всё было не совсем так, как рассказал экс-генсек НАТО.

«В своем неожиданном интервью Столтенберг заявил, что в молодости встречался с представителем советской внешней разведки в Норвегии и по просьбе норвежской контрразведки пытался привлечь его к сотрудничеству. Во-первых, уверен, что все было ровно наоборот. По некоторым данным, в конце 1980-х — начале 1990-х годов Йенс Столтенберг в действительности находился в разработке советской разведки под агентурным псевдонимом Стеклов, „, — сказал Винокуров.

Он добавил, что несоответствие слов Столтенберга западному изданию заключается в том, что на самом деле он отказался сотрудничать с СССР, пожаловавшись на советскую вербовку норвежской полиции безопасности.

Ранее мы сообщали, что ушедший с поста генсека НАТО Йенс Столтенберг призвал Запад улучшить отношения с Россией после холодной войны.