Столтенберг призвал Запад улучшить отношения с Россией после холодной войны

После окончания периода холодной войны было бы правильно, если бы западные страны улучшили отношения с Россией. Такое заявление сделал экс-глава Североатлантического альянса Йенс Столтенберг, сообщает Spiegel.

Комментируя текущую ситуацию, он призвал Запад не допустить того, чтобы со стороны Москвы появилось какое-нибудь «недопонимание».

Столтенберг отметил, что мир становился более непредсказуемым, растет количество вызовов по сравнению со временем противостояния Запада и СССР в холодной войне.

Тогда войска и ядерное оружие находились у границ, и никто из участников конфликта не хотел начинать войну.

Ранее сообщалось о том, что Столтенберг не увидел проблемы для НАТО в случае ударов по России западным оружием.