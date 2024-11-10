Ветеран МВД из Можайского г.о. Геннадий Гамаль приближает победу в тылу

Ветеран МВД, житель рабочего поселка Уваровка Геннадий Николаевич Гамаль, несмотря на полученное ранение и многолетнюю борьбу с его последствиями, помогает военнослужащим РФ.

«Мы гордимся нашим замечательным, очень активным жителем Геннадием Николаевичем Гамалем, — говорит заведующий Уваровским территориальным сектором администрации Можайского городского округа Раиса Голубева. — Несмотря на состояние здоровья, он никогда не стоит в стороне от посильных работ по благоустройству родного поселка, стремится сделать Уваровку уютнее и краше. И, конечно, мы очень ценим весомый вклад ветерана в благотворительную помощь нашим участникам СВО».

Помогает бойцам подполковник милиции, который получил ранение при исполнении, в тылу. Он мастерит поделки из дерева. За три года им было изготовлено и подарено более 500 изделий.

«Сын моего близкого друга участвует в специальной военной операции, — рассказывает Геннадий Николаевич. — Он минометчик, награжден Георгиевским крестом. Позывной у него – Змей, вот почему я подарил ему поделку, на смотровой площадке которой — Змей- Горыныч «о трех головах». Думаю, что парню это понравится».

Фото: [ Пресс-служба администрации Можайского городского округа ]

Новое увлечение стало вынужденной мерой для Геннадия Николаевича. Медики рекомендовали ему развивать мелкую моторику.

Милицейская карьера Геннадия Гамаля началась в Москве с патрульно-постовой службы в одном из отделений. Сначала он окончил среднюю школу милиции, а затем академию МВД СССР. На протяжении девяти лет занимал должность подполковника в одном из центральных районов столицы.

Геннадий Николаевич был ранен в 1991 году. Тогда поступило сообщение о нарушении правопорядка в одной из квартир столицы. Вооруженный мужчина открыл беспорядочную стрельбу через входную дверь. В течение последующих семи лет Геннадию Гамалю выполнили 13 медицинских операций. В последние годы мужчина страдает от последствий ранения, в том числе болезни Паркинсона.

«Хочу выразить благодарность людям, которые всячески поддерживают меня, — руководителю Уваровского теротдела Раисе Васильевне Голубевой, заведующему Домом культуры Юрию Викторовичу Сивицкому, а также полковнику полиции в отставке Алексею Леонидовичу Смирнову. Я также очень благодарен местному предпринимателю Александру Бабурову за помощь в приобретении качественного материала», — отметил Геннадий Николаевич.

Геннадий Николаевич мечтает о скорейшей победе военнослужащих РФ в зоне СВО. Он испытывает сожаление, что из-за состояния здоровья не может принимать активное участие в спецоперации.