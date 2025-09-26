Ветеран СВО получил новую квартиру в Шатуре по программе переселения
Фото: [Администрация м.о. Шатура]
Ветеран СВО стал обладателем квартиры в новом жилом комплексе в Шатуре в рамках программы по переселению из непригодного для проживания жилья.
Дом, где проживала семья Мамонтовых, был признан аварийным. Двухэтажное деревянное здание, которому уже почти столетие, обветшало: полы прогнили, в стенах образовались трещины.
В соответствии с программой «Переселение граждан из аварийного жилья», семья получила новую квартиру в новостройке, расположенной в Шатуре на улице Школьной. Всего в этот современный дом переедут 132 семьи, эвакуированные из 18 разрушенных домов.
Ключи от новой квартиры семье Мамонтовых торжественно вручил глава муниципального округа Шатура Николай Прилуцкий. Новые квартиры полностью подготовлены к заселению: выполнен качественный ремонт, установлены межкомнатные двери и сантехническое оборудование, проведено остекление лоджий.
Александр, один из участников специальной военной операции, получил боевое ранение и впоследствии был комиссован.
«Надеюсь, предстоящие хлопоты, связанные с переездом, придадут ему сил и позитивного настроя», – сказал глава округа Николай Прилуцкий.
Супруги Мамонтовы выразили свою радость:
«Благодарим вас от всего сердца! Квартира просто замечательная – большая, светлая и комфортная!».